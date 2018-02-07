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"Türkiye'nin çatısı" off-road tutkunlarının gözdesi

Birçok önemli zirvesinin bulunduğu Aras Dağları, bölgede faaliyet sürdüren off-road tutkunlarının değişmez adresi oldu. Off-road sporu için gereken yüksek ve düşük düzeyde kar miktarı Iğdır, Ağrı ve Kars'taki sporcular tarafından tercih ediliyor.
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