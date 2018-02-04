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Yat yarışları şiddetli rüzgara takıldı

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları, Rusya ve Türkiye'den 30 yelkenli yatla, yaklaşık 260 sporcu katıldı. Yatlar, yarışların ikinci gününde fırtına nedeniyle yarış yapamadı.
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