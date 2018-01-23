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Yılın spor adamları seçildi

Ceylan İnşaat 16. Spor Ödülleri kapsamında sporun ‘en’lerinin seçildiği geceye Türkiye’de daha önce görev yapan John Benjamin Toshack ve Christoph Daum’un yanı sıra Bulgaristan futbolunun efsanevi isimlerinden Hristo Stoichkov da katıldı.
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