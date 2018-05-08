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3 ayda 8 teknoloji geliştirme bölgesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, yılın ilk 3 ayında 8 teknoloji geliştirme bölgesinin kuruluşunun ilanıyla rekora imza attıklarını belirterek, "81 ilin tamamında teknoloji geliştirme bölgesi kurmayı amaçlıyoruz." dedi.
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