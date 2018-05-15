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Lise öğrencisinden 6 farklı yakıtla çalışan turbojet motor

Eskişehir'de lise öğrencisi Eray Sarısöğüt tarafından uçak bakım bölümü öğretmeni Arif Özkan danışmanlığında 2 yıllık çalışma sonunda 6 farklı yakıtla çalışabilen yerli gaz türbinli turbojet motoru geliştirildi.
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