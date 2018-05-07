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BMC'den insansız zırhlı araç atağı

Türk savunma sanayisinin lider zırhlı araç üreticilerinden BMC, AMAZON 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı insansız olarak uzaktan kumandayla görev yapabilecek.
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