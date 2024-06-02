Çin'in 'Çang'ı 6' keşif aracı, Ay'ın karanlık yüzüne indi

Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamaya göre, keşif aracının ana parçası olan Ay sondasının sabah saatlerinde iniş aracı yardımıyla yörüngeden alçalmaya başladı.

Keşif aracı, Ay'ın Güney Kutbu-Aitken Çanağı içindeki bir krater olan Apollo Çanağı'na yumuşak iniş yaptı.

Ay'a indikten sonra sondasıyla Ay yüzeyini kazmaya başlayacak keşif aracı, robotik koluyla toprak ve kaya örneklerini toplayacak. Örnek toplama işinin 14 saatte tamamlanması öngörülüyor.

Toplanan örnekler konteynerde mühürlendikten sonra yükseltme aracıyla yüzeyden yörüngedeki uyduya ve dönüş mekiğine taşınacak. Ardından dönüş mekiği, örnekleri Dünya'ya getirecek.

Çang'ı 6, bugüne dek Ay'ın karanlık yüzeyinden kaya ve toprak örneği toplayan ilk keşif görevi olacak.