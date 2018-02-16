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Çinli dev firma Türkiye ile görüşüyor

Çin merkezli teknoloji firması Qingdao Desten Science'ın Yöneticisi Thomas Damitz, bir dakikalık şarjla 100 kilometre menzil sağlayabilen lityum bataryaların Türkiye’ye taşınması konusunda bakanlık düzeyinde görüşmeler yaptıklarını söyledi.
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