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Çorumlu girişimci 22 ülkeye yüz tanıma sistemi sattı

Türkiye'de üniversiteyi bitirdikten sonra cebinde 350 dolarla gittiği Japonya'da teknoloji şirketi Ayonix'i kuran Çorumlu Sadi Vural, 22 ülkeye yüz tanıma sistemi satmayı başardı.
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