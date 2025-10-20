Denizlerde yeni dönem: MARLİN mayın harbi görevinde

Türk savunma sanayisinin yenilikçi projelerinden biri olan MARLİN SİDA, keşif ve gözetlemeden sonra şimdi de “mayın harbi” yeteneğine kavuştu. ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğiyle geliştirilen araç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen NATO İnovasyon Sürekliliği Girişimi’nin Türkiye etabında test edildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde yapılan gösteri kapsamında MARLİN, senaryo gereği deniz yüzeyinde dolaşan mayınların tespitinde kullanıldı. Bu süreçte hiçbir donanım değişikliği yapılmadan, yalnızca yazılımsal olarak geliştirilen yeni harp kabiliyeti devreye alındı.

Yapay zeka destekli mayın tespiti

MARLİN’in yeni özelliği, yazılım tanımlı harp konsepti üzerine kurulu. Bu sistem, mevcut elektro optik sensörlerden alınan görüntüleri derin öğrenme algoritmalarıyla analiz ederek deniz yüzeyindeki potansiyel tehlikeleri sınıflandırabiliyor.

Derin öğrenme modeli, Sefine Tersanesi’nin Stratejik ve İnsansız Sistemler Araştırma Merkezi (SİSAM) tarafından oluşturulan ve hem sentetik hem de gerçek verilerden oluşan benzersiz bir veri setiyle eğitildi. Sistem, su üstündeki nesnelerin frekans imzası, şekli ve çevresel bağlamını değerlendirerek bir mayınla zararsız bir nesneyi yüksek doğrulukla ayırt edebiliyor.

NATO testinden başarıyla geçti

NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı’nın liderliğinde yapılan testlerde MARLİN, sürüklenen mayın senaryosunda operasyonun tüm aşamalarında görev aldı. Aracın, tespit, sınıflandırma, iş birliği ve görev paylaşımı süreçlerini başarıyla tamamladığı bildirildi.

Bu başarıyla birlikte MARLİN, Türkiye’nin insansız deniz teknolojilerinde geldiği noktayı bir kez daha ortaya koydu.

MARLİN’in mevcut yetenekleri arasında keşif, gözetleme, elektronik harp ve suüstü harbi bulunuyor. Yeni geliştirilen mayın harbi kabiliyetiyle birlikte, aracın ilerleyen aşamalarda su altı mayınlarını da tespit edebilmesi planlanıyor.

Ayrıca kritik su altı altyapılarının gözetlenmesi ve korunması gibi görevlerin de MARLİN’e entegre edilmesi hedefleniyor. Sensör çeşitliliğinin artırılması ve diğer insansız unsurlarla (örneğin STM’nin TOGAN dronu) veri füzyonu geliştirilerek sistemin kabiliyetlerinin genişletilmesi amaçlanıyor.