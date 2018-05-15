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Donanmayı 'Aydın' ve 'Burak' konuşturacak

Deniz ve hava platformlarının haberleşme ihtiyaçları, daha geniş olanaklar sunan ağ tabanlı yerli çözümlerle karşılanacak.
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