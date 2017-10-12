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Dubai polisine uçan motosiklet

Dubai polisi ile Rus drone üreticisi HoverSurf şirketinin ortak çalışması olan insan kontrollü uçan motosikletin tanıtımını gerçekleştirdi.
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