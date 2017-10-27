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Dünyanın ilk robot vatandaşı: Sophia

Suudi Arabistan, ünlü Hollywood yıldızı ve moda ikonu Audrey Hepburn'e esinlenerek tasarlanan Sophia adındaki robota vatandaşlık verdi.
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