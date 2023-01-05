Edirne'de 85'inci "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" başladı

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılış programında TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, son yıllarda tüm ülkelerin, dijitalleşme sürecinde önemli sıçramalar yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin de dijitalleşme alanında hızlı bir şekilde geliştiğini belirten Günay, lojistikten üretime, hizmet sektöründen tarıma kadar birçok sektörün dijitalleşmeden faydalandığına işaret etti.

"Teknoloji şirketleri en çok yatırım çeken şirketler"

En çok yatırım çeken şirketlerin teknoloji şirketleri olduğunu dile getiren Günay, şöyle konuştu:

"Türkiye'de iki şirketimiz 10 milyar doları aşan piyasa değeriyle decacorn (piyasa değeri 10 milyar doları aşan şirket) oldu. Dijitalleşme odaklı çözümler sunan, iş yapış şekillerinde dijitalleşmeyi etkin kullanan şirketler birkaç adım öne çıkıyor, yatırım alıyor ve finansmana erişebiliyor. Bu nedenle TOBB olarak özel sektörün dijitalleşmesini ve yeni nesil girişimciliğin gelişmesini hedefliyoruz ve bunun için çalışıyoruz."

Günay, 81 ilde firmalara yönelik dijitalleşme ve e-ticaret eğitimleri verildiğini ifade etti.

"Elektronik ticaret büyük atak yaptı"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, iş dünyasının yenilikçi iş modelleri ve ticaret olanaklarıyla hızla değişmeye başladığını dile getirdi.

Elektronik ticaretin pek çok yeni fırsat sağladığını vurgulayan Irmak, "Elektronik ticaret hem ülkemiz hem de dünyada büyük atak yaptı. Bunun sebebiyse yaygınlaşan internet ve pandemi krizi oldu. Bu alışveriş modeline artan ilgi, firmaları satış ve pazarlama modellerini yeniden yapılandırmaya yöneltti." diye konuştu.

Irmak, Dijital Trakya Projesi ile bölgedeki firmaların bu alanda gelişmesi için önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

"Firmaların dijitalleşmesine önem veriyoruz"

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de Trakya'yı hem Türkiye'de hem de dünyayla rekabet edecek bir konuma getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Firmalara dijitalleşme alanında destek verdiklerini, Trakya'nın e-ticaret ve e-ihracatta söz sahibi olmasını hedeflediklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde Trakya'daki tüm OSB'lerin istifade edebileceği Trakya Dijital Dönüşüm Merkezi ve Endüstri 4.0 Dönüşüm Merkezi kurduk. Bu kurduğumuz merkezden Trakya'daki tüm firmalarımız istifade ediyor. Hem makinelerin dijitalleşmesi hem de bu makineleri kullanan çalışanların kendilerini geliştirebilmesi için eğitimler verdik.

Böylece firmalarımız hem verimlilik noktasında hem de süreç verimliliği noktasına yüzde 95'ler seviyesine gelerek daha düşük maliyetlerde daha fazla mal üretebilme şansına sahip oldular. Böylece hem dünya hem de Türkiye'de rekabet edebilir hale geldiler."

Program, e-ticaret, e-ihracat, dijitalleşme, metaverse, NFT ve blockchain konularının konuşulduğu oturumlar ve sunumlarla devam ediyor.