EnerjiSa Üretim agrivoltaik tarım uygulamasına başladı

İstanbul Beykoz'daki Komşuköy'de hayata geçirilen çalışmaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Erbil Bayçöl, "Daha önceden yurt dışında uygulamalarının olduğunu ve iyi çalıştığını bildiğimiz agrivoltaik uygulamasını hayata geçirmek istedik. Bunun bir pilot uygulamasını yaptık, altında tarım faaliyeti devam ediyor. Tarımsal faaliyete uygun vaziyette konstrüksiyonu tamamlanmış bir güneş santralini, tarlanın üzerinde görüyorsunuz." dedi.

Tarım faaliyetleri güneş santrali ile bütünleşti

Agrivoltaikin tarım faaliyetiyle güneş santralinin bütünleşerek hayata geçtiği bir sistem olduğunu belirten Bayçöl, şöyle devam etti:

"Tarımsal faaliyetin yürütüldüğü yerde bir de enerji ihtiyacı var. Bunu karşılamak için güneş panelleri birincil hizmetini vermiş oluyor. Tarımsal faaliyetin yürüdüğü yerde topraktaki nem oranı en kıymetli konulardan biri. Güneş panelleri, gölgelemeyi ya da güneş almayı ayarlayarak, toprağın yönetilmesini de sağlamış oluyor. İlave olarak bir bütünleşik ekosistem yapısını hayata geçirmiş oluyor. Bütün denklem kendi içerisinde birbirini besleyen, birbirine destek veren bir sistem. Aynı lokasyonda daha verimli bir şekilde tarımsal faaliyeti devam ettiriyorsunuz, enerji ihtiyacını da karşılamış oluyorsunuz. Hatta o enerji ihtiyacı yakındaki başka ihtiyaçları karşılayacak şekilde konumlanabiliyor."

Karbondioksit ve sera gazı emisyonlarının tarımda odaklanılması gereken diğer başlıklar olduğuna işaret eden Bayçöl, "İklim daha kötüye gittiği zaman tarımsal faaliyet hiç kalmayacak. Karbonu da doğru yönetiyor olmamız lazım. Burada hem suya hem karbona hem de tarımsal faaliyetin daha verimli şekilde devam etmesine hizmet eden bir yapı var aslında. Seracılıkla da tarım faaliyeti devam eder, güneş almayı yönetmeye çalışırsınız, güneş paneli bunu daha dinamik, daha efektif bir sistemle tanımlamış oluyor." diye konuştu.

Başka noktalarda da hayata geçirilecek

Uygulamayı başka noktalarda da hayata geçireceklerini kaydeden Bayçil, tarımı yapılan ürünün türüne göre güneş santralinde farklı çözümler uygulanabileceğini vurguladı.

Bayçöl, şunları söyledi:

"Biz şu an Komşuköy'de hayata geçirdiğimiz bir sahadayız. Küçük bir uygulama ama bütün santrallerimizde ve santrallerin etrafındaki tarımsal alanlarda benzerlerini hayata geçireceğiz. Hiçbiri diğerinin birebir kopyası olmayacak. Burada sebze tarımcılığı yapılıyor, bütün güneş panellerinin yerleşimi ona göre yapıldı, aşağıda güneş almayı sağlayacak şekilde seçildi. Bazen tamamen gölgelemeye uygun formasyon seçiliyor olacak. Mera alanlarında hayvanların gölge ihtiyacı da dikkate alınarak bir formasyon yapılıyor olacak. İhtiyaca göre şekillenmiş olan yapılardan bahsediyoruz."

Tarım sektöründe sera gazı

Toplantıda konuşan Doğa Koruma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Uğur Zeydanlı, kentlerin içinde tarım yapmaya ve bu alanda yenilikçi yaklaşımlara çok ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Zeydanlı, "Enerji krizi en önemli sorunlarımızdan biri. Enerji üretimini de bunun içine katarak hem tarım hem kent hem enerji üretimini birlikte ele alan bir çözümü görmek keyifli. Bunların sayısını artırarak devam etmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım sektöründe sera gazı salımını azaltmanın önemli olduğuna, dünyada iklim değişikliği ile ilgili mücadele çalışmalarında iki önemli unsur olduğuna değinen Zeydanlı, "Biri uyumla ilgili çalışmalar, diğeri azaltımla ilgili çalışmalar. Aslında yenilenebilir enerji kaynaklarının tarım sektörüne yenilikçi modellerle entegre edilmesi, azaltım çalışmaları açısından çok önemli. Hem yeşil mutabakat kapsamında hem de diğer küresel mekanizmalar çerçevesinde bizim, atmosfere saldığımız sera gazı miktarını azaltmamız lazım." diyerek sözlerini tamamladı.