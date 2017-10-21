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Fujifilm Türkiye'de inovasyon merkezi açtı

Fujifilm, Japonya, ABD, Hollanda, İspanya ve İngiltere'den sonra 6'ncı Açık İnovasyon Merkezi'ni İstanbul'da açtı
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