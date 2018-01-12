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Galatasaray ile Turkcell arasında iş birliği anlaşması

Galatasaray Kulübü, taraftarları dijital ortamda bir araya getirecek proje kapsamında Turkcell ile iş birliğine gitti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun katıldığı basın toplantısında, anlaşma imzalandı.
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