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Girişimci gençten "özçekim otomatı"

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 25 yaşındaki girişimci, 2 lira karşılığında profesyonel fotoğraf imkanı sunan "özçekim otomatı" geliştirdi.
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