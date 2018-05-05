e-DÜNYA
18 °C

"GyroTürk"de seri üretim hazırlığı

Mersin'de yaşayan Aydemir çiftinin bir sosyal paylaşım sitesinde izledikleri "gyrocopter" videosundan etkilenerek ürettikleri ve "GyroTürk" adını verdikleri hava aracı, seri üretim aşamasına geldi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.