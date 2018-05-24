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Hurda aracı spor otomobile dönüştürdüler

Ordu'da, 1988 model hurda araç, lise öğrencilerinin çalışmasıyla spor otomobile dönüştürüldü. Altınordu Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören öğrenciler, öğretmenlerinin koordinesinde tamir çalışmalarıyla eski aracı tek kapılı spor otomobile çevirdi.
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