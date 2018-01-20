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Hurda araçlarla "Gezi Treni"

Afyonkarahisar'da hurda traktör ve minibüsünü değerlendiren 48 yaşındaki bisiklet tamircisi Mustafa İlhan, tamirhanesinde "Gezi Treni" adını verdiği yeni bir araç yaptı. İlhan, Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında konaklayanlara hizmet vermeyi planlıyor.
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