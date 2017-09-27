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HÜRJET'in konsept tasarımı ortaya çıktı

TUSAŞ, HÜRKUŞ'un jet versiyonu olan HÜRJET'in konsept tasarımını ortaya çıkardı.
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