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İHA görüntüleri askerin avucuna inecek

Baykar, yeni teknolojilerle son dönemde güvenlik güçlerine önemli katkılar sağlayan insansız ve silahlı insansız hava araçlarının (İHA/SİHA) etkinliğini daha da artıracak.
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