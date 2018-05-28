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İncelediği meteoritler ile NASA'ya ışık tutuyor

Kırklareli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yeşiltaş, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA) aldığı ödünç meteoritleri inceleyerek hazırladığı 6 makaleyle bilim dünyasına katkı sunuyor.
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