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İran’daki ilk robotik restorana ilgi büyük

İran'ın başkenti Tahran'da açılan 'Roboşef' adındaki ilk robotik restoran, daha çok gençlere hitap etse de her yaştan müşterinin ilgi odağı haline geldi.
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