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Kamu Siber Güvenlik Zirvesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Siber Güvenlik Daire Başkanı İlhan Kesgin, kamu kurumlarında bulunan sistemlerde siber tehditlere karşı sızma testlerini zorunlu hale getirdiklerini belirtti.
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