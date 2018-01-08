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"Kamyon lastiği" fikriyle eğitim için oyuncak üretmeye başladı

Öğrencilerine dairenin alanını, sınıfa getirdiği kamyon lastiğiyle anlatarak matematiği sevdiren öğretmen, eğitim amaçlı oyuncak üretmeye karar vererek girişimci oldu.
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