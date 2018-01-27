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Karadenizli ustadan "beşli özçekim çubuğu"

Giresunlu demir doğrama ustası Caner Çiftçi, sosyal ağlar üzerinden aynı anda beş kişi ile görüntülü görüşebilmek için hurda malzemelerden özçekim çubuğu imal etti.
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