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"Kişisel Verilere" koruma kalkanı

KVKK Başkanı Faruk Bilir, "Bir kişiye ait her türlü veriyi kanuna aykırı olarak işleyen ve bu verileri korumayan şirketler ile online hizmet sağlayanlar, 1 milyon liraya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek." ifadelerini kullandı.
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