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Laboratuvardan yeni pamuk çıktı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Moleküler Biyoloji laboratuvarlarında üniversite-sanayi iş birliğiyle alternatiflerine göre daha verimli ve kaliteli bir pamuk çeşidi geliştirildi.
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