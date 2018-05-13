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Lise öğrencileri hurda parçalardan arazi aracı yaptı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 lise öğrencisi, okul deposunda buldukları eski su motoru, kullanılmayan teneke, çelik boru, profil ve metal parçalardan "Kum Canavarı" adını verdikleri arazi aracı yaptı.
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