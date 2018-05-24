e-DÜNYA
23 °C

Liselilerin 'mikro akışkan çip'i ödüle doymuyor

İzmir'de kanserde erken teşhise yönelik 'mikro akışkan çip' geliştiren liseli Berna Akdeniz ve Leyla Al Masoud, Avrupa birinciliğinin ardından ABD'de düzenlenen yarışmada biyomedikal mühendisliği dalında da 'Dünyanın en iyi 3. projesi' seçildi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.