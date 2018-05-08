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Milli savunma teknolojileri Efes-2018'de sergilendi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam eden Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı, Türk savunma sanayi firmalarının gövde gösterisine sahne oldu.
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