ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
17 °C

Musk'tan 'roketle yolculuk' planı

SpaceX Ceo'su Elon Musk, dünyanın bir ucundan diğer ucuna yalnızca 30 dakikada seyahat etme imkanı vereceğini savunduğu roket sistemi fikrinin sunumu yaptı.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.