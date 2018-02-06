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NASA'dan büyüleyici panoramik Mars görüntüsü

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Mars'ın panoramik görüntüsü yayınlandı.
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