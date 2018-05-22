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NASA'dan ödül alan kardeşler 'destek' bekliyor

Mars toprağından oksijen üretme projesiyle NASA'nın yarışmasında dereceye giren Serhat-Onur Yüksel kardeşler, ödül olarak İngiltere'de alacakları dil eğitimine başlamak için yol ve konaklama desteği bekliyor.
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