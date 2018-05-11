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PARS, Türkiye için görev bekliyor

PARS 6x6 ve 8x8'den oluşan yeni nesil taktik tekerlekli zırhlı araç ailesiyle önemli ihracat başarıları yakalayan FNSS Savunma Sistemleri AŞ (FNSS), Türkiye'nin bu sınıftaki ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmek için görev bekliyor.
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