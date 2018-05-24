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"Protokolle altyapı maliyetleri azalacak"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği ve Türksat arasında imzalanan protokol ve ikili sözleşmelerle bu maliyeti en aza indiriyoruz." dedi.
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