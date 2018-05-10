e-DÜNYA
20 °C

"Sanayinin dijital dönüşümünün yol haritasını çıkardık"

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Dünyada yaşanan sanayi dijitalleşiyor ve biz bunun dışında kalamayız. Sanayinin dijital dönüşümünün yol haritasını çıkardık. Seçimden sonra detaylı bir şekilde açıklayacağız." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.