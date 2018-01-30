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"Sosyal ve beşeri bilimleri ayağa kaldırmalıyız"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Arif Ergin, "Sosyal ve beşeri bilimleri ayağa kaldırmadan ne yol ve yordamımız olur ne de 'nereden geldim nereye gidiyorum' cevabına vakıf olarak işimizi yapabiliriz." dedi.
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