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Teknoloji devlerine 'teknoloji' satıyorlar

Gaziantep Teknokent'te 2 mühendis, 3 ay gibi kısa sürede ürettikleri akıllı saati, dünyanın dört bir yanına satıyor.
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