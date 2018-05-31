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"Temel desteklere 1,6 milyar lira aktardık"

TÜBİTAK’ın temel destek programları kapsamında 2017 yılında toplam 1,6 milyar liralık kaynak aktarımı yapıldığını belirten TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, desteklere ayrılan kaynağın önemli ölçüde arttığını söyledi.
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