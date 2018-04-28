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İthalatta enerji verimliliği denetimine laboratuvar desteği

Enerji verimliliğini artırarak enerji tüketimini azaltmayı amaçlayan hükümet, ithalatta önemli düzenlemelere gidiyor. İthalat denetiminde enerji verimsiz ürünlere göz açtırmayan Ekonomi Bakanlığı, bazı ürünlere ilişkin enerji verimliliği testine başladı.
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