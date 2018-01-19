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Titanyum tozuyla 'metal yazıcı' ürettiler

Bursa'da 120 ülkeye makine ihraç eden bir firma, TÜBİTAK destekli Ar-Ge çalışması sonucunda, uzay ve havacılık sanayisinin yanı sıra tıp sektöründe parça üretilmesine imkan sağlayan metal yazıcı ile bunun ham maddesi olan titanyum tozunu üretti.
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