ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
12 °C

Torna atölyesinde başladı 5 kıtaya teknoloji satıyor

Gaziantep'te babasının torna atölyesinde çırak olarak mesleğe başlayan iş adamı Ali Özpolat, bugün 5 kıtada 32 ülkeye son teknoloji hububat, bakliyat işleme makinaları satıyor, anahtar teslim fabrikalar kuruyor.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.