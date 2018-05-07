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Trakya'dan Silikon Vadisi'ne gidecek 3 kişi belirlendi

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından düzenlenen "Yeni İşim Girişim Programı" kapsamında hazırlanan 30 projeden dereceye giren 3 kişi, ABD'deki Silikon Vadisi'nde staj yapmaya hak kazandı.
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