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Türk bilim insanları budama artığı parçalama makinesi geliştirdi

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinde, TÜBİTAK'ın desteğiyle Türkiye'nin ilk budama artıklarını yerinde parçalayıp, toprak yüzeyine bırakan "Rençper" adı verilen yerli "Kendiyürür bir budama artığı parçalama makinesi" geliştirildi.
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