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Türkiye'nin kamikazeleri dünyanın ilgisini çekti

"Türkiye'nin gökyüzündeki askerleri" olarak nitelendirilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulan "kamikaze drone"lar dünyanın ilgisini çekti. Bu drone'ların ilk ihracat başarısına yıl içinde imza atılması bekleniyor.
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