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Türk yapımı 1,2 milyon euroluk hibrit yat

Ultra lüks ve mega yat üretiminde dünyanın önde gelen merkezlerinden olan Antalya Serbest Bölge'de akü, jeneratör ve güneş enerjisi ile çalışan 2 adet hibrit lüks yat üretildi.
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