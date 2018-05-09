e-DÜNYA
18 °C

Türk zırhlısı ihracatta gaza basacak

Nurol Makina İş Geliştirme Müdürü Arısüt, "Ejder Yalçın 6-7 ülkenin envanterinde. Halihazırda bazı ülkelerde sözleşme çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl rakamı 2'ye katlarız diye değerlendiriyorum." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.